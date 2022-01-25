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Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

25.01.2022 13:31

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, C.K. ve Ü.G'nin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 10 fişek, bir miktar metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tragger, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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