Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, C.K. ve Ü.G'nin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 10 fişek, bir miktar metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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