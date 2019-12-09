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Kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

6 saat önce

İstanbul Havalimanı ve Zeytinburnu'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İstanbul Havalimanı ve Zeytinburnu'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hasan G. (37), Ramazan H. (41) ve Osman Vecdi G'yi (60) takibe aldı.

Şüphelilerin gümrük alanında herhangi bir beyanda bulunmamaları üzerine yapılan kontrollerde, 1127 oyun konsolu, oyun CD'si ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında polis, Uzakdoğu ülkelerinden gümrük kaçağı olarak getirilen, uygunluk belgeleri bulunmayan, cep telefonlarında patlama ve mekanik arızalara sebep olan batarya ve şarj aletlerin Zeytinburnu Matbaacılar sitesinde bulunan bir adreste depolandığı yönünde bilgisi üzerine çalışmayı sürdürdü.

Adresi takibe alan ekipler, 29 Kasım'da kamyonet tarzı araçların depoya nakil yaptıkları ve kolilerin kargolanarak ambar merkezi üzerinden ülke geneline dağıtımının yapıldığı tespit edilmesi üzerine depoya baskın düzenledi.

Adreste piyasa değeri 700 bin lira olan kaçak 72 bin 800 cep telefonu,

batarya ve şarj aleti ele geçirildi. Depoda bulunan Hüseyin S.(38) gözaltına alındı.

Kaçakçılık kanununa muhalefetten haklarında işlem yapılan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Zeytinburnu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:39 Kaynak: AA
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