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Kaçakçılık operasyonunda 430 kilo altın ele geçirildi

1 saat önce

İstanbul polisi, gümrük kapılarında kaçakçılık yapan şahıslara yönelik 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçak yollarla yurda sokulan 430 kilo altın ele geçirdi.

Kaçakçılık operasyonunda 430 kilo altın ele geçirildi, System.String[]
İstanbul polisi, gümrük kapılarında kaçakçılık yapan şahıslara yönelik 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçak yollarla yurda sokulan 430 kilo altın ele geçirdi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 5 aydır süren takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si gümrük memuru olmak üzere 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 356 kilo 300 gram altın zincir, 58 kilo 36 gram altın kolye, 13 kilo 623 gram altın yüzük, 110 gram altın, 50 adet çeyrek altın, 30 adet yarım altın, 20 adet tam altın, çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra 81 bin 46 adet sigara ve 6 bin 800 adet makaron ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 20'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıstan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 gümrük memurunun da aralarında bulunduğu 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon anı kameralara yansıdı. Kameralara şüpheli şahısların havalimanlarındaki hareketleri de yansırken, olaya ilişkin 14 şüphelinin ise arandığı kaydedildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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