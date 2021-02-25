Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu

25.02.2021 07:10
Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu, System.String[]

İzmir'de polisin bir iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda, 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A. bulundu. Operasyonda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı.

5 AYDIR ARANIYORDU

Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan bir genç kızın da kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulama neticesinde, genç kızın 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A.'nın olduğu belirlendi.

Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Genç kız ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.

Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu

Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • bir garip dünya : bu iş nedir ki bakın bakalım av malzemesi satanlara parayı veren tüfekgini alıyor birde av tezkeresini onlar çıkarıyor seni avcılık kulübüne üye yapıp tezkeresini alan tüfekgini alıp gidiyor araba da bulundurması serbest peki silah tan farkı ne tabanca 1 mermi atıyor bu 50/100 saçma atıyor domuz kurşunu atıyor tüfekleri cebe girecek kadar küçülttüler silaha ruhsat alamayan tüfek alıyor kötü insanlarda zaten fazlasıyla var bari ruhsat verin iyi insanlarda alsın her eve lazım hep iyiler ölüyor.. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır

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