Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu
25.02.2021 07:10
İzmir'de polisin bir iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda, 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A. bulundu. Operasyonda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı.
5 AYDIR ARANIYORDU
Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan bir genç kızın da kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulama neticesinde, genç kızın 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A.'nın olduğu belirlendi.
ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU
Genç kız ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.
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