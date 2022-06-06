Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

06.06.2022 10:42
Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda Tepebaşı ilçesinde bulunan farklı adreslerde yapılan aramalarda; 5 kompresörlü sigara sarma makinesi, 57 bin 160 dal sarılmış sigara, 612 bin 800 dal boş makaron, 287 kilogram tütün, 18 sökülmüş TAPDK bandrolü, 24 sahte tütün ambalajı, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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