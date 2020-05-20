Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi çiniler camiye teslim edildi - Son Dakika

Üsküdar Kaptanpaşa Camisi'nin 1499 yılında inşa edildiği, söz konusu çinilerin 18. yüzyılın nadide işçilikli Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu öğrenildi.

Polis , 21 çiniyi cami yetkililerine teslim etti.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta Şişli'deki bir sanatevine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 78 parça tarihi eserden 21 çininin 2015 yılında Üsküdar Kaptanpaşa Camisi'nden çalındığı tespit edildi.

Şişli 'de bir sanatevine düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerden 21 çini, Üsküdar Kaptanpaşa Camisi'ne teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı

Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu