Kaçakçılık polisinden 500 bin TL'lik kaçak saat operasyonu - Son Dakika
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Kaçakçılık polisinden 500 bin TL'lik kaçak saat operasyonu

6 saat önce

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak saat ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık polisinden 500 bin TL'lik kaçak saat operasyonu, System.String[]

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak saat ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda il merkezinde bir iş yerinde çok sayıda kaçak saat tespit edildi. Piyasa değeri 500 bin TL olan saatler polis ekipleri tarafından piyasaya sürülmeden ele geçirilirken, S.D. yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer gözaltına alınan S.D. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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