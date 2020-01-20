Kaçakçılık polisinden papağan ve saka kuşu operasyonu - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden nesli tükenme tehlikesinde olan kuş türlerinin yasadışı yollarla satıldığı bilgisi üzerine Beykoz'da bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 11 Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu, 3 Saka kuşu, 13 papağan yumurtası, kuluçka makinesi ve yavru küvezi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden nesli tükenme tehlikesinde olan kuş türlerinin yasadışı yollarla satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, sosyal paylaşım sitelerinden açılan bir hesap üzerinden özel izne tabi olan ve 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CITES) kapsamında bulunan Jako papağanı, Macaw papağanı ve Saka kuşu ile yavrularının satışına dair ilanlar verildiğini tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 3 Ocak günü Beykoz, Çubuklu Mahallesi'nde bulunan müstakil bir binaya operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda kuşları sosyal medya üzerinden sattığı belirlenen H.B. yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 11 Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu, 3 Saka kuşu, 13 papağan yumurtası, kuluçka makinesi ve yavru küvezi ele geçirildi. Ele geçirilen kuşların piyasa değerinin ise 200 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen 11 Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu ve 13 yumurta Darıca Hayvanat Bahçesine götürülürken, kuluçka makinesi, yavru küvezi ve 3 saka kuşu Tarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan H.B.'ye Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.B. adli makamlarca serbest bırakıldı.