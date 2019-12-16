Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de düzenlenen operasyonda... - Son Dakika

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait İstanbul'a özgü mezar steli, Roma ve Bizans Dönemine ait sütun başlıkları ve Roma dönemine ait mimarı mermer parçalarının da aralarında bulunduğu 43 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. - İSTANBUL