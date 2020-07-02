Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'den dev operasyon: Ankara polisinden kaçak... - Son Dakika

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'den dev operasyon: Ankara polisinden kaçak...

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'den dev operasyon: Ankara polisinden kaçak muayenehanelere operasyon

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ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye uyruklu kişilerin Sağlık Bakanlığı sistemi dışında açtıkları kaçak muayenehanelere operasyon düzenledi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Altındağ ilçesinde Suriye uyruklu şahısların Sağlık Bakanlığı sistemi dışında muayenehane açtıkları ve bu muayenehane içerisinde kayıt dışı şekilde muayene yaptıkları, muayenesi yapılan kişilerin de kayıtlarının tutulmadığı bilgisini aldı. Geçtiğimiz haftalarda da buna benzer operasyonlar düzenlenmişti. O operasyonların devamı niteliği taşıyan çalışmalarda, toplum sağlığına zarar verebilecek salgın gibi hastalıkların bir kez daha önüne geçilmek için yeniden düğmeye basıldı.

Sağlık Bakanlığınca uygulanan ve had safhada dikkat edilen hijyen kurallarına merdiven altı tabir edilen muayenehanelerde uyulmadığı belirlendi.

Ayrıca, muayene yapan kişilerin yeterli uzmanlıkları olmamasına rağmen sözde doktorluk yaptıkları ve ülkeye girişleri yasak olan ilaçlarla tedavi uyguladıkları tespit edildi. Kadın doğum olarak işletilen muayenehanelerde Türkiye'de yasaklanan gebelik sonlandırmaların yapıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiler doğrultusunda 3 hafta boyunca kağıt toplayıcı olarak kamufle olan personel aracılığı ile yabancı uyruklu şahısların işlettiği 5 ayrı muayenehane nokta şekilde belirlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapıldı. Operasyonda çok sayıda gözaltıların olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'den dev operasyon: Ankara polisinden kaçak... - Son Dakika
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