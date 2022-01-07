Üye Girişi
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı - Son Dakika

Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı

07.01.2022 10:20

ADANA'da, polisin kaçak sigara baskını yaptığı evde 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

ADANA'da, polisin kaçak sigara baskını yaptığı evde 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 130 kilo kıyılmış tütünün de bulunduğu evin ismi açıklanmayan sahibi, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki eve kaçak sigara ürünleri bulundurulduğu şüphesiyle baskın yaptı. Evdeki aramada 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 15 tabanca ve tüfek şarjörü, değişik çaplarda 1560 mermi, samuray kılıcı dahil 106 çeşit kılıç ve bıçak, 1 elektrikli sigara dolum makinesi, 130 kilo kıyılmış tütün, 200 doldurulmuş sigara, 30 bin kaçak makaron ve kaçak sigara paketlemede kullanılan 50 bin kilitli poşet ele geçirildi. İsmi açıklanmayan ev sahibi ise gözaltına alındı.


Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı
YORUMLAR
500

Ruhsatsız Silah, Kaçak Sigara, El Bombası, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı - Son Dakika


Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı         
10:18
Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi         
10:16
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi         
00:55
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak         
15:32
Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı         
15:19
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar         
13:04

Son Dakika Haberleri
10:16 Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi
10:15 İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendi
10:11 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım korkuttu! Önce hastaneye yattı, sonra taburcu oldu
10:08 İneği engelli buzağı doğuran adam, ağlayarak yardım istiyor
10:06 DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor
10:03 Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü
10:01 Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı
09:55 Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı
09:54 Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu
09:46 İnekler, sanal gerçeklik ile tanıştı! Aksaraylı üretici, süt verimini yükseltmeyi amaçlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 10:35:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement