Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 51 ilin emniyet müdürü değişti ve yeni atamalar yapıldı.

MAHMUT ÇORUMLU, EMNİYET GENEL MÜDÜRCISI OLARAK ATANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

1968 yılında EMİRDAĞ da doğan Çorumlu 1986'de Polis Koleji,1990yılında da Polis Akademisinden mezun oldu. Çeşitli illerde ve merkezdeİstihbarat, Kom gibi kritik ve önemli bir çok birimde görev yaptı.

Emniyet içinde FETÖ mücadelesinin sembol isimlerinden olarak bilinen Mahmut Çocumlu1999 yılında devlet içinde ilk kez hazırlanan FETÖ raporunu yazan ekipte yer aldı.

GAFFAR OKKAN'LA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Efsane şehit müdür Gaffar Okkan'la Kars ilinde uzun yıllar birlikte görev yapmış olan Çorumlu, OKKAN Ekolünün bir temsilcisi olarak görev yaptığı kentlerde vatandaşlarla iç içe çok önemli projelere imza attı. Kırıkkale il Emniyet müdürü olarak görev yaptığı, kısa sürede Kırıkkalelilerin gönlünde taht kurdu. Kırıkkale'de Organize Suç Örgütleri ve uyuşturucu satıcıları ile ilgili önemli operasyonların yaptı.

17-15 ARALIK SONRASI KOM BİRİMLERİNİ YENİDEN YAPILANDIRDI

17-25 Aralıktan sonra KOM Başkan Yardımcısı olarak KOM birimlerini yeniden yapılandırdı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra personellerinde BYLOCK'çu çıkmayan tek daire KOM Daire Başkanlığı oldu. Yine geçmişinde yakından, uzaktan fetöyle ilişkisi olan hiç kimseyi KOM uhdesinde çalıştırmadığı bilinmektedir.

2019 yılından beri KOM Başkanı olarak görev yapan ÇORUMLU Göreve geldiği süreden bugüne Cumhuriyet tarihinin en büyük, nitelikli birçok operasyonlarına ve yeni uygulamalarına imza attı.

Görev yaptığı süre içinde yerli ve milli yazılımlara ve Ulusal güvenliğe önem vermesi ile de tanınan ÇORUMLU dışardan hiçbir yazılım ve benzeri alımlar yaptırmayarak daire içindeki teknik ve nitelikli personelinden yararlandı devlete milyonlarca kar ettirdi. Ehliyet ve liyakata çok önem veren ÇORUMLU Emniyet Teşkilatının Taşra ve Merkez birimlerinde sevilen ve sayılan yöneticilerinden biridir.

OPERASYONLARI BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ

Görevde olduğu sürece Fetöye yönelik MAHREM İMAM, , SINAV SRUŞTURMALARI ,BYLOCK, TURGUT ASLAN operasyonlarını, Organize Suç Örgütlerine yönelik SAHİL RÜZGARI, TIRPAN, MÜSİLAJ, KUKLA,TÜMÖR Kaçakçılara yönelik SİLİNDİR, KENE, SİLİCİ, ÇİFTLİKBANK, MİRAS gibi kamuoyunun yakından bildiği yüzlerce operasyonu başarı ile yönetti. Yaptığı sayısız operasyonların yanı sıra Şehit Altuğ VERDİ ve Muhsin YAZICIOĞLU suikast dosyalarını yeniden açmıştır.

"AKSAÇLI" OLARAK BİLİNİYOR

Uluslararası barış görev güçlerinde de yer alan Çorumlu iyi derece Fransızca bilmektedir. İKK ve istihbarat arasındaki ilişkiler üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. İstihbaratçı kimliğiyle de tanınan Çorumlu yıllar içerisinde entelektüel kişiliği ve devlet adamı tavrı nedeniyle personelleri ve Halk arasında ''AKSAÇLI'' olarak anılmaktadır.