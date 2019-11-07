Son Dakika Haberleri: Kaçakla mücadelede drone dönemi
Son Dakika Güncel Kaçakla mücadelede drone dönemi

Kaçakla mücadelede drone dönemi

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde yer alan diğer iller gibi Siirt'te de drone ile kaçakla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Kaçakla mücadelede drone dönemi, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde yer alan diğer iller gibi Siirt'te de drone ile kaçakla mücadele çalışmaları yapılıyor. Kurtalan ve Eruh kırsalında drone ile kontrol edilen 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı belirlendi.


Dicle Elektrik, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kaçak elektrikle mücadele çalışmalarına hız verdi. Siirt'in Kurtalan ve Eruh ilçeleri ile kırsaldaki 20 köyü kapsayan son kaçak taraması drone ile yapıldı. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yapılan çalışma ile toplam 450 abone kontrol edildi. Bu abonelerden 110'unun değişik yöntemler kullanarak kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Bu aboneler hakkında gerekli işlemler yapıldı.


Kaçak tüketime izin verilmeyecek


Dicle Elektik Siirt İl Müdürü Naci Obut, yaklaşan kış mevsiminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için başta il ve ilçe merkezleri olmak üzere il genelinde kaçakla mücadele çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Kaçak elektrik tüketimine ala izin vermeyeceklerinin altını çizen Obut, "Bu konuda sorumluluk bölgemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle kırsalda yapılan denetimlerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için jandarma desteğinde görev yapıyoruz. Bölgede uçurulan dronelar sayesinde kaçak elektrik tüketenleri bir bir belirleyerek, koordinatları ile belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu mücadeledeki tek amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir" dedi. - SİİRT

Dicle, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor
Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di Otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla gündeme gelen okulda eğitime ara verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:25:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçakla mücadelede drone dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]