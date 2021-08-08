'Kaçaklar, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli havaları değerlendiriyor' - Son Dakika

YASA dışı geçişleri engellemek için Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, alınan tedbirler de sürdürülüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2020'de sınırda 105, 2021'in ilk 7 ayında ise 40 binin üzerinde göçmen yakalanıp, engellendiğini söyledi. Vali Bilmez, kaçak göçmenlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli havaları değerlendirdiğini belirterek, "Biz de ona göre önlemleri alıyoruz. Son olarak Çaldıran'da yakalanan 300 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmenlerin kaldığı değerlendirilen 16 ev tespit edilip, yıkıldı" dedi.

İran'a olan uzun sınırı nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin güzergah olarak kullandığı Van'da güvenlik güçlerinin mücadele çalışmaları devam ederken, bir yandan da yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda, en önemli çalışmalardan biri de sınırda yürütülüyor. Yasa dışı geçişlerin engellenmesi amacıyla Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları yürütülüyor. Beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmaları devam ederken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de yapılan çalışmalar, alınan önlemler ve yaşayan kaçak geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.