Son Dakika Haberleri: Kaçaklar Sahil Güvenlik Helikopteriyle Belirlenip Yakalandı

Kaçaklar Sahil Güvenlik Helikopteriyle Belirlenip Yakalandı

48 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalışan Filistin uyruklu 18 kaçak göçmen, sahil güvenlik helikopteriyle tespit edilip, yakalandı.

Kaçaklar Sahil Güvenlik Helikopteriyle Belirlenip Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalışan Filistin uyruklu 18 kaçak göçmen, sahil güvenlik helikopteriyle tespit edilip, yakalandı.

Dün saat 21.55'te devriye görevi yapan sahil güvenlik helikopteriyle, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Bunun üzerine Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki Filistin uyruklu 18 erkek, sahil güvenlik botuna alınarak, kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, Didim Marina'na getirildi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:16 Kaynak: DHA

Yunanistan, Aydın, Didim, Güncel
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