Son Dakika Haberleri: Kaçakları Taşıdığı Minibüsle Kaza Yapan O Sürücü Tutuklandı

Kaçakları Taşıdığı Minibüsle Kaza Yapan O Sürücü Tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 14 Iraklı kaçak ve kendisinin yaralandığı kazada polise "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum" diyen, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücü Musa Eyibil (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakları Taşıdığı Minibüsle Kaza Yapan O Sürücü Tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 14 Iraklı kaçak ve kendisinin yaralandığı kazada polise "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum" diyen, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücü Musa Eyibil (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucu köyü kavşağında meydana geldi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan Beyendik beldesi kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri Musa Eyibil yönetimindeki 26 GH 578 plakalı midibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, İpsala istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre takip edilen araç, Korucu köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak toprak bankete çarptı.

Kazada, sürücü Musa Eyibil ile araçtaki 2'si çocuk, 1'i kadın 14 Iraklı kaçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralı sürücü ve organizatör Eyibil'in olay yerinde polise, kazanın şokuyla, "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum. Bana bir şey mi verdiler? Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" demesi şaşkınlık yarattı. M.E.'nin hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Musa Eyibil, tedavisinin ardından İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyibil, çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçlığından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu Mucize Kurtuluş! Traktörün Altından 36 Saat Sonra Kurtarıldı Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 14:00:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçakları Taşıdığı Minibüsle Kaza Yapan O Sürücü Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]