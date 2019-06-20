Kaçakları taşıyan araç takla attı: 11 yaralı
1 saat önce
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari arıcın takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
HATAY'ın Yayladağı
ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari arıcın takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, Yayladağı- Antakya
Karayolu Görentaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 31 AAY 875 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. Araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi
ve Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriyeli oldukları belirlenen yaralıların yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları ve büyük şehirlere gitmek için yola çıktıkları saptandı.
Kaza sonrası kaçtığı belirlenen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Hatay
Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi
Tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik