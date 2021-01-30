Son dakika haberi! Adana merkezli kaçakçılık operasyonunda 548 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Adana merkezli kaçakçılık operasyonunda 548 cep telefonu ele geçirildi

30.01.2021 10:55

Son dakika haber: Adana merkezli 10 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 548 cep telefonu ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 548 cep telefonu ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, İzmir, Niğde, Mersin, Konya, Hatay, Mardin, Malatya ve Kayseri'de gümrük kaçağı cep telefonu ticaretine yönelik operasyonda 60 adrese baskın yaptı.

Operasyonda, 548 cep telefonu, 990 şarj cihazı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar para ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halit B, Erol D. ve Mehmet Sinan K'ye ev hapsi cezası verildi, Ahmet Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Adana merkezli kaçakçılık operasyonunda 548 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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