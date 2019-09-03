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Kaçamadan yakalandılar

8 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitme hazırlığında oldukları belirlenen 12'si çocuk toplam 44 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitme hazırlığında oldukları belirlenen 12'si çocuk toplam 44 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, dün saat 05.30 sıralarında, Kadınlar Denizi Mahallesi Son Durak mevkiinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 30'u Kongo, 12'si Afganistan, 2'si Orta Afrika uyruklu toplam 44 kaçak göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen her ikisi de Türk vatandaşı olan M.D. ve E.İ. gözaltına alındı. Aralarında 12 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenlerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. M.D. ve E.İ.'nin de polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yunanistan, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:14 Kaynak: DHA
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