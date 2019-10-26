'Kaçamak' ve '2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı
28 dakika önce
4 arkadaşın 'kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek'in öyküsüyle 2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri de görücüye çıktı.
4 arkadaşın 'kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek'in öyküsüyle 2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri de görücüye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:14
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