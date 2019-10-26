Son Dakika Haberleri: 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Son Dakika Magazin 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı

'Kaçamak' ve '2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı

28 dakika önce

4 arkadaşın 'kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek'in öyküsüyle 2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri de görücüye çıktı.

'Kaçamak' ve '2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı, System.String[]

4 arkadaşın 'kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek'in öyküsüyle 2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri de görücüye çıktı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:14 
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