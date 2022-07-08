KAÇAN BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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KAÇAN BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

08.07.2022 19:21

ANTALYA'da, Kurban Bayramı öncesi sahibinden kaçan boğa, belediye ekiplerine zor anlar yaşattı.

ANTALYA'da, Kurban Bayramı öncesi sahibinden kaçan boğa, belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde başıboş bir boğanın gezdiği ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Yakalama Timi, bölgeye hareket etti. Kampüs içerisinde kaçan boğa ekiplere zor anlar yaşatırken, ekipler bir süre sonra kontrollü şekilde takip ettikleri boğayı iğne yardımıyla uyuşturarak etkisiz hale getirdi. Ekipler, ağaçlık alanda tamamen uyuşması beklenen boğayı, araca yüklendikten sonra sahibine teslim etti. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAN BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAÇAN BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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