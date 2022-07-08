Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde başıboş bir boğanın gezdiği ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Yakalama Timi, bölgeye hareket etti. Kampüs içerisinde kaçan boğa ekiplere zor anlar yaşatırken, ekipler bir süre sonra kontrollü şekilde takip ettikleri boğayı iğne yardımıyla uyuşturarak etkisiz hale getirdi. Ekipler, ağaçlık alanda tamamen uyuşması beklenen boğayı, araca yüklendikten sonra sahibine teslim etti. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KAÇAN BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

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