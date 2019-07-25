Son Dakika Haberleri: Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
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Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

2 gün önce

Rize'de kurban pazarına indirilirken sahibinin elinden kaçan boğa zor anlar yaşattı.

Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı, System.String[]
Rize'de kurban pazarına indirilirken sahibinin elinden kaçan boğa zor anlar yaşattı.
Fethi Çolak ve ortaklarının Diyarbakır'dan getirmiş olduğu kurbanlıklar, İyidere ilçesine bağlı Kalecik köyündeki kurban pazarına götürüldü.
Kurbanlıklar arasındaki boğa, kamyondan indirmeye çalışıldığı sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı.
Çolak ve arkadaşları kurbanlığı kovalamaya başladı. Hayvan sahibi ve yakınlarının çabalarıyla boğa, yaklaşık 3 kilometre kovalamacanın ardından çaylıkta yakalandı. 5 saatlik uğraşın ardından boğaya ip atıp yakalayan Çolak ve arkadaşları, hayvanı kamyonetin arka kısmına bağlamak istedi. Bu sırada boğa, kaçarak çaylığa düştü. Kaçan boğa tekrar yakalandıktan sonra kamyonetle kurban pazarına götürüldü.
Boğa sahibi Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan kurbanlık alıp Rize'ye getirdiğini söyledi.
Kurbanlıkları kamyondan indirmeye çalıştıklarını anlatan Çolak, "Bunların içinden birisi çok aksi çıktı. Kurbanlıkları pazara bağlarken elimizden kaçtı. Kaçtıktan sonra kurban pazarından yaklaşık 3 kilometre uzaklaştı. Biz peşinden geldik. Biraz sakinleşmesini bekledik. Kendi imkanlarımızla canımızı dişimize taktık. Arkadaşlarımda yardım etti. Zorla bir şekilde yakalayıp kamyona koyduk. Çok yorulduk." dedi.
Diyarbakır, Kalecik, İyidere, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 Kaynak: AA
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