Son Dakika Haberleri: Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
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Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

34 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
İnan Sokak üzerindeki öğrenci yurdunun önünde kamyondan indirilmek istenilen boğa, ipini kopartarak kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar ve sahibinin peşine düştüğü boğa, yakalanamayınca belediye ekiplerinden yardım istendi.
Ekiplerin saatlerce uğraştıktan sonra köşeye sıkıştırdıkları boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
Sahibi tarafından bağlanan kurbanlık boğa, kesim alanına götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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