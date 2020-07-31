Kaçan boğa uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip, yakalandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Züferbey Mahallesi'nde bulunan kesim alanından kaçan bir boğa, etrafta panik yaşattı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip, yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:17

Kaynak: DHA

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı