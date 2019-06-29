Son Dakika Haberleri: Kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı... O anlar kamerada
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Kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı... O anlar kamerada

40 dakika önce

Kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı.

Kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı... O anlar kamerada
Zaman zaman kimsenin yanına yaklaşamadığı boğa uyuşturucu iğne ile sakinleştirilip yakalanabildi
ELAZIĞ - Elazığ'da kesimhaneden kaçan ve 2 kişiyi yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanabildi.
Edinilen bilgiye göre, Asri Mezarlığı yanında bulunan kesimhaneden kaçan Angus cinsi boğa, yaklaşık 3 kilometre koşarak Karşıyaka Mahallesine kadar geldi. Kesimhane çalışanların yakalamaya çalıştığı boğa sokak aralarında 2 kişiyi yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.Boğanın saldırısında çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi olay yerinde yapıldı. İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yaklaşmaya cesaret edemedi.
Öfkeli boğa bazen ekiplere ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanan boğa, olduğu yerde kesildi.
Kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı... O anlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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