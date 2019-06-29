Son Dakika Haberleri: Kaçan boğa zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaçan boğa zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı

20 dakika önce

Elazığ'da kesimhaneden kaçan ve 2 kişiyi yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanabildi.

Kaçan boğa zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı, System.String[]
Elazığ'da kesimhaneden kaçan ve 2 kişiyi yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanabildi.

Edinilen bilgiye göre, Asri Mezarlık yanında bulunan kesimhaneden kaçan Angus cinsi boğa, yaklaşık 3 kilometre koşarak Karşıyaka Mahallesine kadar geldi. Kesimhane çalışanların yakalamaya çalıştığı boğa sokak aralarında 2 kişiyi yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Boğanın saldırısında çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi olay yerinde yapıldı. İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yaklaşmaya cesaret edemedi.

Öfkeli boğa bazen ekiplere ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren kovalamanın ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanan boğa, olduğu yerde kesildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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