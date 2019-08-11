Son Dakika Haberleri: Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada
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Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada

1 saat önce

Kaçan boğa zor anlar yaşattı.

Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Kızgın boğalar yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle durdurulabildi.
Şanlıurfa'da, kesilmek üzereyken kaçan, sahiplerini yaralayan ve bazı araçlara da zarar veren boğaları durduramayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bir türlü yakalanamayan kızgın boğalar, boğa yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildikten sonra yakalandı.
Yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesimhanelere götürüldü.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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