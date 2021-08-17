Kaçan boğasını yakalamak istedi! Talihsiz adam, boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'nde yaşanan olayda Kepez Belediyesi'nden emekli Orhan Öztürk, bahçesindeki boğanın bağlı olduğu ipten kurtularak, kaçtığını fark etti.

BABASINI YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Bunun üzerine Öztürk, oğlu Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak, yardım istedi. Mehmet Öztürk de "Baba beni bekle, hemen geliyorum" dedi. Kısa sürede eve gelen Öztürk, bahçede babasını hareketsiz yatarken buldu.

BOYNUZ DARBELERİ HAYATTAN KOPARDI

Öztürk'ün ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde babasının boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Orhan Öztürk'ün cenazesi, teslim alınıp, Kızıllı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.