Kaçan dana karayolunu birbirine kattı
1 saat önce
Hatay'da, görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
'da, görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı. Kurban Bayramı
'nın yaklaşmasıyla beraber görücüye çıkarılan kurbanlıklardan ilk kaçak kurbanlık haberi Hatay'dan geldi. Antakya
'da kaçan kurbanlık dana, Antakya- İskenderun
Karayolu Adliye Saray
mevkisini birbirine kattı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan dana güçlükle yakalandı.
Karayolu trafiğinde tehlikeye neden olan dananın sahipleri tarafından transite bindirilerek götürüldüğü öğrenildi. - HATAY
Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti
80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna yanıt verdi