Son Dakika Haberleri: Kaçan dana karayolunu birbirine kattı
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Kaçan dana karayolunu birbirine kattı

1 saat önce

Hatay'da, görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.

Kaçan dana karayolunu birbirine kattı, System.String[]
Hatay'da, görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber görücüye çıkarılan kurbanlıklardan ilk kaçak kurbanlık haberi Hatay'dan geldi. Antakya'da kaçan kurbanlık dana, Antakya- İskenderun Karayolu Adliye Saray mevkisini birbirine kattı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan dana güçlükle yakalandı.

Karayolu trafiğinde tehlikeye neden olan dananın sahipleri tarafından transite bindirilerek götürüldüğü öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Kurban Bayramı, Antakya, Hatay, Güncel
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