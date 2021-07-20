ZEYTİNBURNU'nda kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışan kurban sahibi bir süre sürüklendi.
Zeytinburnu'nda kesime götürülen kurbanlık dana kaçmaya başladı. Kurban sahiplerinden biri danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. Ancak kurbanlık kaçmaya devam edince kurban sahibi metrelerce yerde sürüklendi. Çevredekilerin bağırmaları üzerine kurban sahibi dananın kuyruğunu bıraktı. İlginç anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi - Son Dakika