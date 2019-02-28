Son Dakika Haberleri: Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Olay Yerine Geri Geldi

Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Olay Yerine Geri Geldi

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaçan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Olay Yerine Geri Geldi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaçan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra olay yerine geri dönen şahsa para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde S.T.'nin kullandığı 07 LGH 95 plakalı otomobile İ.H.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, arkadan çarpan aracın sürücüsü, tamponu kopmasına rağmen durmayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra kaza yapan araç başka bir sürücüyle olay yerine geri döndü. Trafik polisinin uyarıları sonucunda kaza yapan sürücü de olay yerine geri getirildi.

Trafik ekipleri, olay yerinden kaçan ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen İ.H.'ye Karayolları Trafik Kanununa göre 2 bin 18 lira, araç sahibine da 2 bin 18 TL olmak üzere toplam 4 bin 36 TL ceza uyguladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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