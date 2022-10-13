Kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda - Son Dakika
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Kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda

13.10.2022 09:18

Kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda Bir haftadır her yerde aranan Geyik Mete Turgutlu'dan Spil Dağı Milli Parkına getirilerek doğal yaşam alanına döndü Yaklaşık bir hafta önce gözden kaybolan ve 4 gündür kurulan bir ekip tarafından aranan Geyik Mete Turgutlu'da yakalanarak ait olduğu Spil...

Kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda

Bir haftadır her yerde aranan Geyik Mete Turgutlu'dan Spil Dağı Milli Parkına getirilerek doğal yaşam alanına döndü

MANİSA - Yaklaşık bir hafta önce gözden kaybolan ve 4 gündür kurulan bir ekip tarafından aranan Geyik Mete Turgutlu'da yakalanarak ait olduğu Spil Dağı Milli Parkına getirildi. Bu akşam korunaklı bir alanda tutulacak olan kızıl geyik yarından itibaren yeniden doğal yaşam alanına salınacak.

Sosyal medyada bir restoran şefinin geyikle yaptığı muhabbetin baş aktörü olan Spil Milli Parkındaki 14 kızıl geyikten biri olan ve Mete diye çağrılan geyik bir haftalık kaçışının ardından Turgutlu ilçesinde yakalanarak ait olduğu Spil Dağı Milli Parkına getirildi. Turgutlu'nun Irlamaz Mahallesinde mahalle sakinleri tarafından bir alanda sıkıştırılan geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar veterineri tarafından uyuşturucu iğne ile yakalanarak ait olduğu Spil Dağı Milli Parkına getirildi.

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı bir haftadır kayıp olan ve 4 gündür aranan geyiğin bulunmasıyla ilgili şunları söyledi: "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce Spil Dağı Milli Parkımızda daha önce geyiklerimiz vardı tekrar yerleştirme olarak 14 tane geyik yerleştirmiştik. Biz onların doğal yaşamlarına daha iyi adapte olmaları için düzenli olarak muhtelif yerlere yemleme ve su yalakları yaptık ancak bu kızışma dönemlerinde, esasında öngördüğümüz bir şeydi böyle uzak yerlere gitmeleri ancak bazıları gerçekten öngörülemeyen 40-50 kilometre gibi uzak mesafelere gittiler temennimiz tekrar bizi terk etmemeleri. Bu vesileyle hem ziyarete gelen ziyaretçilerimize de bir uyarı yapayım yaban hayvanları doğal yaşamlarında kendi besinlerini kendileri bulmaktalar. Lütfen elle beslemeyelim onlar zaten yavaş yavaş Spil'imize ayak uyduracaklar bundan sonra da zengin bir biyoçeşitlilik geyiğiyle ve diğer yabani hayvanlarıyla güzel bir Spil olacaktır. Evvelsi gün buradan yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Ahmetli ilçemizdeydi fakat orada müdahale edemedik. Bir gün sonra Akçapınar'a gelmiş biraz daha yakın 15-20 kilometre ama bugün Turgutlu belediyesi ekipleri ve Irlamaz Mahallesi sakinleri bir bahçede sıkıştırdılar. Bizim veterinerimiz Engin Bey de uygun bir atışla geyiğimizi uyuşturdu. Sağlıklı bir şekilde buraya getirdik. Ondan sonra doğal yaşamına devam edecek. 1 saat civarında daha uyuşukluğu devam eder ondan sonra zaten doğal yaşamaya devam edecek. Bugünlük stresi atması için burada tutacağız ardından tekrar doğal hayatlarına salacağız."

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda - Son Dakika

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