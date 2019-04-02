Kaçan Hırsız Çıkmaz Sokağa Girince Yakalandı
32 dakika önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan bir kişi, mahalleliden kaçarken çıkmaz sokağa girince yakalandı.
Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesindeki bir aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan bir kişi, mahalleliden kaçarken çıkmaz sokağa girince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova
Mahallesi 4. Kenar Sokak'taki içinde inşaat malzemelerinin bulunduğu 16 U 6053 plakalı hafif ticari aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan E.K (19), çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
Evlerinden sokağa inen mahalleli, E.K ve yanındaki bir şüpheliyi bir süre kovaladı.
Durumu fark eden bekçilerin de katıldığı kovalamacada, şüpheli E.K. 4. Çeşme
Çıkmazı Sokağı'na girdi.
E.K burada vatandaşlar ve bekçiler tarafından yakalandı.
E.K, olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:35 Kaynak: AA
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