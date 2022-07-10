Kaçan keçiyi yakalamak isteyen kayalılardan yuvarlandı - Son Dakika
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Kaçan keçiyi yakalamak isteyen kayalılardan yuvarlandı

10.07.2022 18:53
Kaçan keçiyi yakalamak isteyen kayalılardan yuvarlandı

Elazığ'da merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde kaçan kurbanlık keçiyi yakalamak isterken kayalıklardan aşağı yuvarlanan yaralı şahıs UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde kaçan kurbanlık keçiyi yakalamak isterken kayalıklardan aşağı yuvarlanan yaralı şahıs UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçan kurbanlığı yakalamak isteyen Sinan Uçarel, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düşüp yaralandı. Olayı gören arkadaşları durumu UMKE ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın uçtuğu kayalıklardan aşağı inen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra yaralıyı sedye ile yukarı çıkartıp ambulansa bindirdi. Yaralı Uçarel, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fırat Üniversitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan keçinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan keçiyi yakalamak isteyen kayalılardan yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçan keçiyi yakalamak isteyen kayalılardan yuvarlandı - Son Dakika
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