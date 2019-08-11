Son Dakika Haberleri: Kaçan kızgın boğalar vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Kaçan kızgın boğalar vatandaşlara zor anlar yaşattı

1 saat önce

Şanlıurfa'da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Kaçan kızgın boğalar vatandaşlara zor anlar yaşattı, System.String[]
Şanlıurfa'da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Kızgın boğalar yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle durdurulabildi.

Şanlıurfa'da, kesilmek üzereyken kaçan, sahiplerini yaralayan ve bazı araçlara da zarar veren boğaları durduramayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bir türlü yakalanamayan kızgın boğalar, boğa yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildikten sonra yakalandı.

Yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesimhanelere götürüldü. - ŞANLIURFA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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