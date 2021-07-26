Üye Girişi
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken - Son Dakika

Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken

26.07.2021 15:36
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken, System.String[]

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolan ve cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20) aynı gün kurban keserken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolan ve cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20) aynı gün kurban keserken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Kaybolduktan sonra güvenlik kamerasına yansıdığına ilişkin basında yer alan görüntünün ise Onur'a ait olmadığı belirtildi. Dede Zühtü Erdoğan, "Çocuk arkadan Onur'a benziyor. Onun da saçları uzun. 'Herhalde bu' dedik. O resim yanılttı. Başka birisinin oğluymuş. O çocuk orada 2 gün oyaladı bizi. Sonradan kaybolduğu yerin devamında bulundu" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Onur Eker, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü, Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan'ın dağlık alana kaçan kurbanlığını yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Bayramın 3'üncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Eker'in cesedini, arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan bir genç buldu. Onur Eker'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karyışaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KURBANLIK KESERKENOnur Eker'in kaçan kurbanlıktan önce komşularına ait 3 kurbanlığın kesimi sırasında çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Onur Eker'in, görüntüde kurbanlak kesilirken dedesine yardım ettiği görüldü. Görüntüde Zühtü Erdoğan kurbanlık koyunu keserken, torunu Onur Eker'in de hayvanı tutması yer aldı. Eker'in, kaybolduktan sonra Çalseki köyü mevkisinde görüldüğü ve o bölgedeki evin güvenlik kamerasına yansıdığı yönünde basında yer alan görüntünün ise ona ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntüdeki kişinin Onur Eker'i arama çalışmalarına katılan bir gence ait olduğu tespit edildi. 'O RESİM YANILTTI 'DHA'ya konuşan Onur Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan da güvenlik kamerasına yansıyan kişinin torunu olmadığını belirtti. Erdoğan, "İlk gün aramaya başladığımız yerden devam etseydik Onur'un cenazesinin bulunduğu yere giderdik. Çünkü önümüzde 3 kilometre ilerideymiş. Ancak 10 kilometre sağ tarafta 'Çalseki köyünün girişinde çoban görmüş' dediler. Oraya gittik. Orada kamera var. Emniyet tarafından incelendi. Yürüyen bir çocuk çıktı. Çocuk arkadan Onur'a benziyor. Onun da saçları uzun, elinde bir sopayla yürüyor. 'Herhalde bu' dedik. Aklı başında olmayan bir yürüyüştü. O resim yanılttı. O resim niye çıktı? Başka birisinin oğluymuş. Bu da bir duvar. O çocuk orada 2 gün oyaladı bizi. Sonradan kaybolduğu yerin devamında bulundu" diye konuştu. 'KÖPEKLERDEN KORKMUŞ OLABİLİR'Zühtü Erdoğan, Onur'un cenazesini kaybolduğu yerden 12 kilometre uzaklıkta bulduklarını ve bölgedeki köpeklerden korktuğunu tahmin ettiklerini söyledi. Erdoğan, "12 kilometre güneşin altında giden bir çocuk. İlk köpeklerden korkmasından dolayı tahminimize göre bir sersemleme var. İlk gördüğüm zaman cenazesini 'herhalde öldürüp atmışlar' dedim. Kurbanı keserken cüzdanını eve bırakmıştı. 50 metre ötesinde bir ev var. O bölgede domuz çok olurmuş. İyi ki domuzlara rastlamamış. Domuzlar yeseydi biz ne yapardık? Şimdi bizi teselli eden cenazesi bulundu. Götürdük mezarımız var. Köpeklerin Onur'a ilk havladığı yere saat 17.00 sıralarında gittim. 'Buraya gelmez, burada ne işi var' deyip arabadan inmedim. Geri döndüm geldim. Orada inip o eve sorsam oradaki kadın görmüş onu" ifadelerini kullandı.'ÇOK SAĞLIKLI BİR ÇOCUKTU'Zühtü Erdoğan, torununun hiçbir rahatsızlığı olmadığını dile getirerdek, "Çok sağlıklı bir çocuktu. Lise döneminde futbol oynuyordu. Hareketli bir çocuktu. Biz Onur'un yanında 'üzülür' diye sesli konuşmazdık. Ailede kimsenin birbiriyle sıkıntı yaşamasını istemezdi. Pandemi döneminde bir dişçinin yanında çalışmaya başlamıştı. Bana 'Büyükbaba dişçide çalışıyorum. Buraları süpürüyorum, çay dolduruyorum her şeyi yapıyorum' dedi. O kaçan kurban benim kurbanımdı. O gün 3 kurban kestik, son kurbanı kesecektik. O gün içeriye girdi espriyle 'hazır mı her şey kestiniz mi kurbanları?' dedi. Çok espriliydi. Ufku geniş, saygılı beyefendi bir çocuktu. Yaşından çok büyük olgunluktaydı. Onur'un bu ülkeye çok faydalı bir kişi olacağını hissediyordum, nasip olmadı" dedi.

Öte yandan ilk incelemede Onur Eker'in vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı yara izine rastlanılmadığı belirtildi. Onur'u kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.

Kurban Bayramı, Tıp Fakültesi, Ankara, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken - Son Dakika


Son Dakika

Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti 16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar 15:51 Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu 15:17 Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı 14:52 Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor 14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 13:41 Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 13:21 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti

Son Dakika Haberleri
16:07 Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti
15:53 Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu
15:18 Tunus'ta olaylar durulmuyor! Darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi
15:17 Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
14:52 Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı
14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor
14:35 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı         
16:07
Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu         
15:53
Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar         
15:29
Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı         
15:15
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
14:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım         
13:39
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı         
13:04
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
13:02
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 16:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement