Üye Girişi
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken - Son Dakika

Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken

26.07.2021 16:16

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolan ve cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20) aynı gün kurban keserken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolan ve cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20) aynı gün kurban keserken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Kaybolduktan sonra güvenlik kamerasına yansıdığına ilişkin basında yer alan görüntünün ise Onur'a ait olmadığı belirtildi. Dede Zühtü Erdoğan, Çocuk arkadan Onur'a benziyor. Onun da saçları uzun. 'Herhalde bu' dedik. O resim yanılttı. Başka birisinin oğluymuş. O çocuk orada 2 gün oyaladı bizi. Sonradan kaybolduğu yerin devamında bulundu dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Onur Eker, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü, Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan'ın dağlık alana kaçan kurbanlığını yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Bayramın 3'üncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Eker'in cesedini, arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan bir genç buldu. Onur Eker'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karyışaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KURBANLIK KESERKEN

Onur Eker'in kaçan kurbanlıktan önce komşularına ait 3 kurbanlığın kesimi sırasında çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Onur Eker'in, görüntüde kurbanlak kesilirken dedesine yardım ettiği görüldü. Görüntüde Zühtü Erdoğan kurbanlık koyunu keserken, torunu Onur Eker'in de hayvanı tutması yer aldı. Eker'in, kaybolduktan sonra Çalseki köyü mevkisinde görüldüğü ve o bölgedeki evin güvenlik kamerasına yansıdığı yönünde basında yer alan görüntünün ise ona ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntüdeki kişinin Onur Eker'i arama çalışmalarına katılan bir gence ait olduğu tespit edildi.

'O RESİM YANILTTI'

DHA'ya konuşan Onur Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan da güvenlik kamerasına yansıyan kişinin torunu olmadığını belirtti. Erdoğan, İlk gün aramaya başladığımız yerden devam etseydik Onur'un cenazesinin bulunduğu yere giderdik. Çünkü önümüzde 3 kilometre ilerideymiş. Ancak 10 kilometre sağ tarafta 'Çalseki köyünün girişinde çoban görmüş' dediler. Oraya gittik. Orada kamera var. Emniyet tarafından incelendi. Yürüyen bir çocuk çıktı. Çocuk arkadan Onur'a benziyor. Onun da saçları uzun, elinde bir sopayla yürüyor. 'Herhalde bu' dedik. Aklı başında olmayan bir yürüyüştü. O resim yanılttı. O resim niye çıktı Başka birisinin oğluymuş. Bu da bir duvar. O çocuk orada 2 gün oyaladı bizi. Sonradan kaybolduğu yerin devamında bulundu diye konuştu.

'KÖPEKLERDEN KORKMUŞ OLABİLİR'

Zühtü Erdoğan, Onur'un cenazesini kaybolduğu yerden 12 kilometre uzaklıkta bulduklarını ve bölgedeki köpeklerden korktuğunu tahmin ettiklerini söyledi. Erdoğan, 12 kilometre güneşin altında giden bir çocuk. İlk köpeklerden korkmasından dolayı tahminimize göre bir sersemleme var. İlk gördüğüm zaman cenazesini 'herhalde öldürüp atmışlar' dedim. Kurbanı keserken cüzdanını eve bırakmıştı. 50 metre ötesinde bir ev var. O bölgede domuz çok olurmuş. İyi ki domuzlara rastlamamış. Domuzlar yeseydi biz ne yapardık Şimdi bizi teselli eden cenazesi bulundu. Götürdük mezarımız var. Köpeklerin Onur'a ilk havladığı yere saat 17.00 sıralarında gittim. 'Buraya gelmez, burada ne işi var' deyip arabadan inmedim. Geri döndüm geldim. Orada inip o eve sorsam oradaki kadın görmüş onu ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAĞLIKLI BİR ÇOCUKTU'

Zühtü Erdoğan, torununun hiçbir rahatsızlığı olmadığını dile getirerdek, Çok sağlıklı bir çocuktu. Lise döneminde futbol oynuyordu. Hareketli bir çocuktu. Biz Onur'un yanında 'üzülür' diye sesli konuşmazdık. Ailede kimsenin birbiriyle sıkıntı yaşamasını istemezdi. Pandemi döneminde bir dişçinin yanında çalışmaya başlamıştı. Bana 'Büyükbaba dişçide çalışıyorum. Buraları süpürüyorum, çay dolduruyorum her şeyi yapıyorum' dedi. O kaçan kurban benim kurbanımdı. O gün 3 kurban kestik, son kurbanı kesecektik. O gün içeriye girdi espriyle 'hazır mı her şey kestiniz mi kurbanları' dedi. Çok espriliydi. Ufku geniş, saygılı beyefendi bir çocuktu. Yaşından çok büyük olgunluktaydı. Onur'un bu ülkeye çok faydalı bir kişi olacağını hissediyordum, nasip olmadı dedi.

Öte yandan ilk incelemede Onur Eker'in vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı yara izine rastlanılmadığı belirtildi. Onur'u kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.

Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken

Kurban Bayramı, Tıp Fakültesi, Ankara, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken - Son Dakika


Son Dakika

Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi 17:24 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı 17:15 Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste 17:08 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı 16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor 16:24 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı 16:07 Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı
Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu 15:53 Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı 15:15 Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı

Son Dakika Haberleri
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:07 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:37 Böyle nikah töreni görülmedi! Gelin ve damat istedi, korona tedavisi gören belediye başkanı kırmadı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu
Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya vardı         
17:28
Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu         
17:16
Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak         
17:10
Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı         
17:05
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı         
16:46
7 lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar 7 lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar         
16:18
Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde         
15:55
Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar         
15:29
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
14:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti         
13:21
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 18:09:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement