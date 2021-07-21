Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan genci arama çalışmaları sürdü - Son Dakika

Ankara'da Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan kurbanlığını bulmak için peşine giden 19 yaşındaki Onur Alp Eker'i arama çalışmaları devam etti.

Pursaklar'ın Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, dün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın bulmak için peşine düştü.

Daha sonra kendisinden haber alınamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirdi. Bunun üzerine, polis ve jandarma ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışmalarına başladı.

AFAD, polis özel harekat ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı arama çalışmaları, havadan helikopter ve drone ile devam etti. Ancak bu çalışmalardan bugün de bir sonuç alınamadı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Onur Alp Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlarının elinden kaçtığını, torunu Onur, yeğeni ve kendisinin koyunu yakalamak için peşine düştüklerini belirtti.

Olayın dün öğle saatlerinde olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"O peşine gidiyordu. Ben de 'araçla takip edeyim' dedim. İndiğimde arabanın anahtarını da götürdüğünü gördüm. Gelir diye yarım saat bekledim, o iyice uzaklaşmış. Sonra bir araç buldum gittim, daha da bulamadım. Annesi ile telefonda, 'Ben yolumu kaybettim. Bana konum at.' diye konuşmuş. Sonra da telefonu şarjı bitince kapanmış. Konumu atmış ama telefonu kapanmış. Sonradan emniyete haber verdik. Sonra birilerine sormuşlar, bir bayan 'Ben gördüm, dağ tarafına gitti' demiş. Gittik oraları aradık, dereleri aradık, bulamadık. Arama çalışmaları devam ediyor, iyi takip ediyorlar. Dün akşam birkaç yerde görülmüş, buradaki çoban ve yoldan geçen bir akrabamız görmüş. Onları da dikkate alarak takip ediyorlar. Bir an önce bulmak, kavuşmak istiyoruz."