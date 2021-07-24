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Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız - Son Dakika

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

24.07.2021 12:00

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolup, 2 gün sonra da cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Eker'in, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedenini otopsi belirleyecek. Eker'in arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden, "Böyle olmasını beklemezdim, elden bir şey gelmiyor. Elbet yine buluşacağız" sözleriyle yaptığı paylaşım yürek parçaladı.

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un arkadaşından yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker'in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi. Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un arkadaşından yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

GÜNEŞ ÇARPMASI YA DA KALP KRİZİ İHTİMALLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan bölgede yetişkin bir insanın kaybolma olasılığının bulunmadığı, cansız bedeninin bulunduğu bölgeye yakın yerde evler ve hobi bahçelerinin olduğu, yardım alma olasılığının var olduğu kaydedildi. Eker'in, kalp krizi veya güneş çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un arkadaşından yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU"

Talihsiz gencin bir arkadaşı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı ise yürek burktu. Eker'in arkadaşı acısını, "Bize ışıklı bir ton gülümsemeni bıraktın. İyi ki tanıdım seni iyi ki yıllarca iyi kötü her anımızda beraber olduk. Böyle olmasını istemezdim, beklemezdim. Ancak elden bir şey gelmiyor. Işıklar içinde uyu, toprağın incitmesin. Elbet bir gün yeniden buluşacağız" sözleriyle paylaştı.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

Adli Tıp Kurumu, Tıp Fakültesi, Otopsi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız - Son Dakika


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