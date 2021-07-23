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Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu - Son Dakika

Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu

23.07.2021 08:19

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlığın peşinden gittiği ormanlık alanda bir daha kendisinden haber alınamayan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedeni bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu Onur Eker olayında kahreden haber geldi. İki gün önce bayram nedeniyle Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına giden Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan'la birlikte kurbanda kesmek için koyun almaya gitti. Dönüş yolunda koyunu kaçıran ikili, ormanlık alana doğru koyunu takip etti. Ancak Onur Eker, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu

GEÇ SAATLERE KADAR ARANDI

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamadı. Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmadı.

Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu

KAHREDEN HABER GELDİ

Onur Alp Eker'i arama çalışmalarında kahreden haber, akşam saatlerinde geldi. Bölgeden aktarılan ilk bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi, 20 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Eker'in nasıl ve neden öldüğüyle ilgili henüz net bir bilgi yok.

DERE KENARINDA YÜZÜSTÜ BULUNDU

Diğer yandan Onur Eker'in cansız bedeni yaklaşık 50 kilometrelik alanda yapılan aramalar sonucu dere kenarında yüzüstü yere düşmüş halde görüldü. Haberi alan dedesi Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cenazesi başında gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu

Türkiye, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu - Son Dakika
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