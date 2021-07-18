Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Bozüyük'te Karayolları Müdürlüğü mevkiinde bir fırsatını bularak sahibinden kaçan kurbanlık dana ana caddeye çıkarak refüjlerde koşturmaya başladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dananın peşinden koşan ve yakalamak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar başarılı olamayınca Bozüyük Belediyesinden yardım istenildi. Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri ekipleri harekete geçti.

İĞNE İLE YAKALAYABİLDİLER

Olay yerine gelen belediye ekipleri danaya sakinleştirici iğne ile müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yakalanan dana, sahibi Metin Çetintaş'a teslim edildi. Kurbanlığının sağ salim yakalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetintaş, öncelikle belediye ekiplerine ve kurbanının yakalanmasında emek veren herkese teşekkür etti.