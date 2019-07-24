Son Dakika Haberleri: Kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı
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Kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı

1 saat önce

ORDU'da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı, System.String[]
ORDU'da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. 2 araca çarpan, 1 iş yerine de girip, zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ordu- Giresun karayoluna kaçtı. Trafiği birbirine katıp sürücülere zor anlar yaşatan boğa, kent merkezi istikametine yöneldi. Bu sırada boğa, yoldan geçen 2 araca çarparak zarar verdi. Çevredeki bir iş yerinin camını kırarak içeri giren boğa, eşyalara da hasar verdi. Boğa, işçiler tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde bir binanın zemin katına giren boğa, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.
Bu arada, Eskipazar Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında da kaçan başka bir boğa, dereye girdi. Boğa, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla yakalandı.


Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:34 Kaynak: DHA
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