Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu

Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu Erzurum Büyükşehir Belediyesi kurban timi firari boğayı uyuşturucu iğne ile yakaladıERZURUM - Erzurum'da kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.

Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kurban timi firari boğayı uyuşturucu iğne ile yakaladı

ERZURUM - Erzurum'da kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde kurbanlık olarak kesilmeye hazırlanan boğa yere yatırılmaya çalışıldığı sırada ipini kırarak kaçtı.

Sahiplerinin yakalamak için saatlerce peşinden koştuğu boğanın yakalanması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Timi tarafından uyuşturucu silahla vurularak yakalanabildi. Yaklaşık 20 kilometre şehir merkezinde kovalamaca yaşanırken, sahipleri boğanın yakalanmasıyla rahat bir nefes aldı.

Kaçan kurbanlığın sahibi Serdarhan Kayhan, kurbanlığının kaçtıktan sonra yaklaşık 20 kilometre boyunca kendilerini koşturduğunu belirterek, kurban yakalama timine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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