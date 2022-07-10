Kurbanlık kesimi sırasında bir inek sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Kaçan ineği yakalamak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. İlçe mezarlığında sıkıştırılan ineği vatandaşlar kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. Kurbanlık, hayvan sahibi tarafından bölgeye çağırılan Veteriner Hekim Özlem Çınar 'ın müdahalesi ile sakinleştirildi. Sakinleştirilen kurbanlık daha sonra kesimhaneye götürüldü. Kaçan ineği yakalama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçan kurbanlık ineği kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştılar - Son Dakika

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