Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı (2)

OLAY ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçinin, beyaz eşya dükkanının camını kırdığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağazaya giren keçinin bir süre sonra camı kırıp dışarı çıktığı görüldü.

'KURBANLIĞIMIZ BİZE PAHALIYA MAL OLDU'

Hayvanın sahibi Celal Yılmaz, "Evde bağlı olan hayvanım ipinden boşanıp kaçıyor. Arkasından yakalamak için peşine düştüğümüz kurbanlığımız arkadaşın dükkanına girdi. Panikleyen kurbanlığımız, kırdığı iş yerinin camından çıktı. Kurbanlığımız bize pahalıya mal oldu. 850 TL'ye almıştım. Cam için iş yeri sahibine 1500 lira ödedim" dedi.

'İŞ YERİMİN CAMLARINI KIRARAK, DIŞARI KAÇTI'

İş yeri sahibi Ersoy Şahin de "İş yerimize başı boş bir hayvan girdi. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların bulunduğu iş yerimizde bulunanlara 'Dokunmayın, herhangi bir zarar vermesin' dedim. Ancak keçi iş yerimin camlarını kırarak, dışarı kaçtı" diye konuştu.