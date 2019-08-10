Son Dakika Haberleri: Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdi
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Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdi

5 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçi, beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri daldı.

Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdi, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçi, beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri daldı. Keçi güçlükle yakalanırken, sahibi, kırılan camın parasını ödedi.
Serik'te bir evin bahçesinde bağlı bulunan kurbanlık keçi, ipten kurtulup, kaçtı. Keçi, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde hızla koşan keçi, bir beyaz eşya mağazasının büyük vitrin camını kırarak içeri daldı. Peşinden koşan sahibi ise içeride hayvanı yakalamayı başardı.
Hayvanda herhangi bir yaralanma olmazken, sahibi kırılan camın parasını ödedikten sonra keçiyi alıp, evinin yolunu tuttu.


serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
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