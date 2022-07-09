KAÇAN KURBANLIK, SAHİPLERİ İLE YAKALAMA TİMİNİ 10 KİLOMETRE PEŞİNDEN KOŞTURDU - Son Dakika
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KAÇAN KURBANLIK, SAHİPLERİ İLE YAKALAMA TİMİNİ 10 KİLOMETRE PEŞİNDEN KOŞTURDU

09.07.2022 12:44

ERZURUM'da bayramın ilk gününde 10 kilometre kaçan kurbanlık büyükbaş hayvan, iğneyle sakinleştirildikten sonra kesildi.

ERZURUM'da bayramın ilk gününde 10 kilometre kaçan kurbanlık büyükbaş hayvan, iğneyle sakinleştirildikten sonra kesildi.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin farklı noktalara kurduğu yerlerde kurbanlar kesildi. Kesime götürülen kurbanlıklardan bazıları kaçınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi' devreye girdi. 2 kişiden oluşan tim, cep telefonu ihbarlarına yetişmeye çalıştı.Kurban Yakalama Timi, Yakutiye ilçe Şükrüpaşa'dan gelen kaçak kurbanlık ihbarına müdahale etti. Sabahtan beri peşinden koştukları kurbanlık büyükbaş hayvanı yakalamak için timden yardım istediklerini söyleyen Yiğit Katkat, 20 kişinin yakalayamadığını söyledi. Şükrüpaşa'da boş arazide uyuşturucu iğne atan silahla vurulan hayvan buna rağmen tren raylarında koşmaya başladı. Vatandaşları ve timi peşinden koşturan kurbanlık, yaklaşık 10 kilometre kaçtı. Uzun süren takibin ardından iğnenin etkisiyle yere düşen hayvan, kamyonete konularak kesime götürüldü.

KOLU KIRILDI

Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'nde kurbanlık hayvanı kamyonetten indirmeye çalışan Bülent Aktaş'ın aldığı darbeyle kolu kırıldı. Aktaş, kesim öncesi 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istedi. Bağlandığı ağaçta bile yanına kimseyi yaklaştırmayan hayvan, iğneyle sakinleştirildikten sonra kesildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erzurum, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAN KURBANLIK, SAHİPLERİ İLE YAKALAMA TİMİNİ 10 KİLOMETRE PEŞİNDEN KOŞTURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAÇAN KURBANLIK, SAHİPLERİ İLE YAKALAMA TİMİNİ 10 KİLOMETRE PEŞİNDEN KOŞTURDU - Son Dakika
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