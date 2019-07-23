Son Dakika Haberleri: Kaçan kurbanlıklar "drone" ve "ATV" ile yakalanacak
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Kaçan kurbanlıklar "drone" ve "ATV" ile yakalanacak

1 saat önce

Erzincan Belediyesince oluşturulan ve Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren 10 kişilik kurban yakalama timi, kaçan kurbanlıkları, kementli atlı görevlinin yanı sıra drone ve ATV motoru yardımıyla yardımıyla yakalayacak.

Erzincan Belediyesince oluşturulan ve Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren 10 kişilik kurban yakalama timi, kaçan kurbanlıkları, kementli atlı görevlinin yanı sıra drone ve ATV motoru yardımıyla yardımıyla yakalayacak.
Kentte Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanabilmesi amacıyla belediye görevlilerinden oluşturulan "kurban yakalama timi" eğitimlerine Erzincanspor Vedat Çimen Tesisleri'nde başladı.
Bayram öncesi eğitimden geçen, 6 silahlı, 1 atlı, 2 ATV motorlu, 1 de drone kullanıcısı olmak üzere 10 kişilik ekip, kaçan kurbanlıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenman yapıyor.
Antrenmanlarda kaçan kurbanlıklara halka ile kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde iki kez koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da gerçekleştiriyor.
Özellikle araçların giremediği dar sokaklarda kaçan kurbanlıkları atlı ekip ve drone ile takip etmeyi hedefleyen tim, antrenmanlarını bayrama kadar düzenli devam ettirecek.
Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, her yıl oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timinin çalışmalarına başladığını ifade ederek, "Kurban bayramında herhangi bir kaza belaya sebebiyet verilmeden ekibimiz gerekli güvenlik önlemlerini alacak. Bununla ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımız kurbanlıklar kaçtığında 'Alo 153' numaralı hattımızdan bize direk ihbarda bulunabilirler, ekiplerimiz direk o bölgeye yönlenecek." dedi.
Kurban timinin ekip şefi Ertuğrul Telli de yaklaşan bayram öncesi çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de eğitimlerimize başladık. Sabah ve öğlenden sonra olmak üzere iki kere antrenman yapıyoruz. Burada kaçan kurbanlığı en kısa zamanda etkisiz hale getirmek için uğraş veriyoruz. Ekibimizde atlı birlik, drone, ATV motoru bulunuyor." diye konuştu.
Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile yakalanacak
Kurban Bayramı, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:09 Kaynak: AA
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