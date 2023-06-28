Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim alanlarının yolunu tutarken kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim alanlarının yolunu tuttu. Birçok vatandaş, kurbanlarını kestirirken kimi noktalarda ise kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sarıyer Zekeriyaköy ve Beyoğlu Kulaksız'da vatandaşların kurbanlıkları tutmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sarıyer'de kaçan kurban ise vatandaşları peşinden koştururken Beyoğlu'nda birçok vatandaşın kurbanlığı tuttuğu görüldü.