Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kaçan kuşunu yakalamak isteyen şahıs 22 katlı rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan The Kayseri Forum Residences B blokta meydana gelen olayda, kaçan kuşunu yakalamak isteyen Mustafa T., residansın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Mustafa T., 22 kat yüksekten beton zemine çakıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Mustafa T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mustafa T. hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı .